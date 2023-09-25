Многим не по карману: во сколько Яне Рудковской обходится ее любимое хобби

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Супруга Евгения Плющенко не привыкла отказывать себе в мелочах.

Это сегодня продюсер Яна Рудковская — успешная бизнесвумен и влиятельный продюсер. А еще десять лет назад знаменитость не могла похвастаться такими заработками.

Свою карьеру звезда и вовсе начинала в сфере обслуживания, хотя вспоминать об этом она не любит. Уже после того, как имя Рудковской прогремело на всю страну, продюсер проснулась невероятно богатой.

Неизменными атрибутами роскоши и стиля стали фирменные завтраки знаменитости. Специально для них блондинка даже завела отдельную рубрику в личном блоге, сообщает издание dni.ru.

Оказалось, что ради нескольких фото супруга Евгения Плющенко специально приобретает дорогие сервизы, букеты цветов и украшения. Посуда от Dior и Hermes, чайные пары и сахарницы от Bernardaud или ваза Lalique Bacchantes за 350 тысяч рублей — даже подсвечник у Рудковской может стоить больше, чем средняя зарплата по России.

Она спускает миллионы, чтобы подчеркивать образ зажиточной и деловой знаменитости. Важно отметить, что и продукты на столе у звезды могут быть самые разнообразные, но, в отличие от изысканных кружек, она не гнушается фотографировать и «привычные» человеческому глазу сосиски с гречкой.

Сама Рудковская и члены ее семьи обожают свежие фрукты и ягоды — даже в разгар зимы на столе у них обязательно есть свежая клубника. Нередко появляются пирожные макаруны из миндальной муки.

Своим фаворитом при этом знаменитость называет овсянку. Ее она готова поглощать тарелками, главное — чтобы в уюте и со свечами.

Ранее 5-tv.ru писал, во сколько Рудковской обошлась покупка нового авто.