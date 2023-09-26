Без операций: назван простой способ подтяжки овала лица
Врач Смитнева: SMAS-лифтинг способен заменить операцию на лице
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Obermeier
Современная косметология стремительно развивается, чем радует женщин.
Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга способна подтягивать контуры лица без операции. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-дерматовенеролог Анна Смитнева.
«Аппаратные методики научились продлевать молодость, минуя радикальные меры. Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга может подтянуть контуры лица за счет воздействия на подкожно-жировой слой фокусированных ультразвуковых волн высокой частоты. Технология давно любима пациентами и такие аппараты как Ulthera, Ultraformer или Ucos Hifu используют во многих клиниках больших городов России», — говорит специалист.
Она добавила, что аппаратная процедура, конечно, полностью не заменит хирургическую операцию, но уберет малярные мешки и брыли, избавит от второго подбородка, а также уплотнит и подтянет кожу.
«Указанная процедура обладает достаточной доказательной базой, позволяющей говорить о возможности проведения процедур ультразвукового омоложения с высокой степенью результативности. Так, сокращается площадь и объем „проблемных зон“ и при этом безболезненно и без реабилитационного периода», — уточнила эксперт.
По словам Смитневой, итог пациент увидит сразу. А в целом улучшения будут нарастать в течение шести месяцев.
«Разумеется, для выраженного эффекта и максимального результата одной процедуры SMAS-лифтинга недостаточно. Нужен комплексный подход — это и инъекции и уходовые процедуры», — подчеркнула врач.
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