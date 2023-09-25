Момент падения украинской ракеты попал на видео

Фото: БелТА / ТАСС

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Что известно о возможных пострадавших?

Украинская армия снова попыталась атаковать российскую территорию. По предварительным данным, украинские террористы совершили прицельный выстрел по одному из поселковых объектов в Белгородской области.

На опубликованном в Сети видео заметно, как ракета падает на дорогу, не зацепив ни одной постройки, а затем разрывается при сокприкосновении с покрытием. Площадь поражения тут же окутал густой, серый дым. В момент случившегося по одной из полос ехала машина. Автомобиль тряхнуло, а пассажирку, находившуюся в нем, контузило, уточняет Mash.

От госпитализации, впрочем, пострадавшая отказалась. Среди прочих повредлений числятся разбитые окна в автомобилях и рядом стоящих домах, а также повреждение системы электричества.

Ранее 5-tv.ru писал, почему пуск ракет в Балтике удивил и переполошил весь мир.