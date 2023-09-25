«Растет и растет»: Матвиенко о финансовой дыре в бюджете Почты России

Матвиенко указала на растущую финансовую дыру в бюджете Почты России

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Она призвали власти срочно принимать меры для решения ситуации.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала печальным финансовое положение Почты России. Об этом она заявила на пленарном заседании палаты в понедельник, 25 сентября.

Матвиенко указала — у организации растет финансовая дыра, а меры не принимаются. Ни со стороны правоохранителей, ни со стороны власти.

«Дыра» в почте финансовая растет и растет и никто не реагирует. И мы голову прячем в песок, думаем — рассосется, не рассосется», — указала спикер СФ.

По ее мнению, правительству необходимо выработать правильную модель существования Почты России, при этом — в срочном порядке.

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