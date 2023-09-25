Опухший овал, мешки под глазами: перенесшая операцию Боня выложила фото своего лица
Виктория Боня разместила фото после предполагаемой операции
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Стараний бизнесвумен многочисленные фолловеры не оценили.
В конце лета 2023-го Виктория Боня легла под нож пластического хирурга, чтобы добиться взгляда, как у Беллы Хадид. За «лисьими глазками» экс-участнице «Дома-2» пришлось выждать большую очередь и заплатить немалые деньги. Несколько недель бизнесвумен нагнетала интригу вокруг своего обновленного облика, а на днях все же похвасталась результатом преображения.
Виктория Боня похвасталась результатом хирургического вмешательства.
В личном микроблоге 43-летняя знаменитость опубликовала свежий снимок, на котором показала, как изменился овал ее лица и разрез глаз после работы хирурга. Судя по всему, сама Боня осталась в полном восторге от перемен, поскольку знаменитость буквально светилась от счастья.
А вот в комментариях экспериментов знаменитости не оценили, и не зря: Боню тут же подняли на смех, указав на ее изъяны.
«Синяк под глазом», «Овал лица поплыл», «Пятно на руке бросается в глаза», «Сорокалетние руки и лоб на 20», «Уставшая женщина», — открыто глумились комментаторы.
Среди фолловеров нашлись и те, кто предположил, что кадр был сделан до операции, а сейчас Боня все еще восстанавливается после вмешательства. К тому же, радикальных изменений во внешности замечено не было. Подтверждений, впрочем, фанаты так и не нашли.
Ранее 5-tv.ru писал, что Боня раньше срока засветила промежуточный результат пластики.