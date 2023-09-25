«Эротичным и очень вкусным»: Дава вывел в свет новую пассию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Неужели блогер смог залечить раны после разрыва с поющей ведущей Ольгой Бузовой?

После громкого расставания с певицей Ольгой Бузовой блогер Дава (Давид Манукян) долгое время не выходил в свет с девушками. Но проворные фанаты уверяли, что звезда не тоскует один — и оказались правы.

О том, что у Манукяна есть избранница, общественность узнала случайно. Знаменитость подозревали в отношениях с Мари Краймбрери и Агатой Муцениеце, однако никто из них не подтвердил слухи.

Недавно холостяк опубликовал фото в соцсетях, где видно только то, как он держит спутницу за руку во время спектакля «Абсолютно другая нага» в московском театре-кабаре Crave. Пользователи заметили, что идентичными кадрами поделилась модель по имени Яна.

«Вечер был красивым, манким, эротичным и очень вкусным», — подписала публикацию она.

К слову, недавно в личном блоге юная блондинка поднимала тему свиданий. Она поделилась, что раньше ей было утомительно ходить на встречи с разными людьми и каждый раз рассказывать одно и то же.

«В какой-то момент я сказала себе: „Милая, стой! Какой смысл? Если ваши душам суждено в будущем остаться вместе, еще будет время узнать друг друга!“» — написала модель.

Самый громкий роман Манукяна был, безусловно, с Бузовой. В планах у пары была даже свадьба, так как Дава сделал предложение скандально известной ведущей телевизионных программ.

«Первые полгода у меня сносило башню от Оли, и она ко мне относилась так же», — рассказывал он.

Однако следом пришло расставание. После разрыва со звездой Дава разочаровался в любви. По его словам, он открылся экс-избраннице полностью, а она вылила в его душу негатив, который стал сравним с предательством.

«Я чувствую боль. Я не хочу любви, я это для себя понял. Мне так проще, у меня не складывается», — грустил блогер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известная блогерша рассекретила роман с Давидом Манукяном.