Работа на износ: ТОП-5 профессий с риском заболеть деменцией

Фото: www.globallookpress.com / Friso Gentsch

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Тяжелый физический труд в совокупности с несколькими факторами приводит к проблемам с памятью.

Ученые из Норвежского института общественного здравоохранения вычислили пять профессий, которые неизбежно приводят к слабоумию и деменции. В списке неожиданно оказалась одна из самых распространенных работ в мире.

Специально для исследования ученые отобрали семь тысяч человек. Из этого числа почти у тысячи врачи диагностировали деменцию, а еще 2407 испытуемых имели легкие когнитивные нарушения, сообщает научный портал Science Direct.

Примечательно, что пациенты с нарушениями много лет зарабатывали на жизнь тяжелым физическим трудом, другие же были представителями конкретных профессий. Так, риск деменции резко возрастает у врачей, продавцов-кассиров, продавцов-консультантов, фермеров и производителей животноводческой продукции.

Они часто подолгу стоят на ногах, сталкиваются с тяжелой физической нагрузкой, стрессом, неудобным рабочим графиком и эмоциональным выгоранием, гласят итоги исследования. Ученые объясняют, что в условиях высокой загруженности у людей не хватает времени, чтобы отдыхать и развиваться.

Тело и разум подвергаются «износу», что негативно влияет на когнитивные функции человека. Одними из самых эффективных способов отсрочить старение мозга исследователи назвали умеренную физическую активность и занятия спортом.

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