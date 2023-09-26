«Тяжелое состояние»: при каком смертельно опасном заболевании болит живот

Хирург Умнов: боли в животе могут быть симптомом кишечного кровотечения

Фото: www.globallookpress.com / Adam Holesch / CHROMORANGE

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Некоторые ощущения могут сигнализировать о страшном недуге.

Боли в животе — распространенный симптом, который может указывать как на язву желудка, так и на смертельно опасное кишечное кровотечение. Об этом NEWS.ru сообщил врач-хирург Александр Умнов.

Также это может быть следствием пищевого отравления. Как отметил Умнов, живот может болеть по разным причинам.

Например, дискомфорт в эпигастральной области часто возникает у людей после употребления спиртного и жирной пищи. В этом случае они говорят о развитии острого панкреатита, но особенно опасным является кишечное кровотечение.

«Боли в эпигастральной области, если есть рвота цвета кофейной гущи, черный стул, побледневшие кожные покровы, учащенный пульс и пониженное артериальное давление, указывают на желудочно-кишечное кровотечение. Это тяжелое состояние, требующее срочной квалифицированной помощи», — объяснил врач.

Он также добавил, что у пожилых людей тянущие боли в животе появляются при паралитической кишечной непроходимости. Это связано с замедлением моторики кишечника и лечится с помощью клизм и приема слабительных лекарств.

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