ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ
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Фото: www.globallookpress.com / facebook.com/mod.mil.rus/
Заданные цели были успешно поражены.
Российские бойцы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ,
«Все объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.
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