«Дополнительный функционал»: может ли протез полноценно заменить конечность
Врач-реабилитолог Кузякина: протез не сможет полноценно заменить конечность
Фото: www.globallookpress.com / Focke Strangmann
Могут ли искусственные заменители стать полноценной альтернативой?
Протез не сможет заменить настоящую конечность по ряду причин. Об этом изданию «Страсти» рассказала врач-реабилитолог Алина Кузякина.
По ее словам, современные протезы действительно очень функциональны, но с их помощью человек не сможет чувствовать, что он берет в руки. Главное отличие — в отсутствии тактильной чувствительности.
Также протез не двигается так, как это может обычная рука. Все дело — в ограниченном количестве схватов.
«Протез фиксируется на культе и поэтому может доставлять небольшое дискомфортное ощущение. Поэтому протез не способен полностью заменить руку, но он способен дать дополнительный функционал после окончания адаптации к протезу», — подчеркнула Кузякина.
Эксперт настаивает, что установка протеза — необходимый процесс в реабилитации. Это поможет замедлить развитие вторичных нарушений здоровья.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роман Костомаров рассказал о протезах. Фигурист пережил частичную ампутацию ряда конечностей из-за тяжелой болезни.