Изводили женщин и детей: в СК расследуют дело о геноциде мирного населения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Деяния немецких солдат и по сей день заставляют следователей содрогаться.

Следователи из Новгородской области расследуют уголовное семидесятилетней давности. Поисковые мероприятия связаны с геноцидом мирного населения во времена Великой Отечественной войны.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, местные жители вместе с поисковиками обнаружили опустевший дом и вещи неподалеку от деревень Бычково и Починок в Поддорском районе Новгородской области. По предварительнй информации, именно здесь больше 70 лет назад немецкие фашисты жестко расправились с 250 россиянами, среди которых были женщины и дети.

За попытку бегства ни в чем не повинных людей забросали гранатами, а немногих выживших выжгли огнеметами. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о геноциде. Останки мирных жителей отправили на экспертизу.

Руководил поисками начальник регионального управления ведомства Николай Супрунов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше снесли памятник солдатам-освободителям городов от фашизма.