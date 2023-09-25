«Универсальный способ»: эффективна ли на самом деле сетка из йода

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Является ли этот способ ничем не подтвержденным «бабушкиным способом» лечения?

Мнение о том, что сетка из йода может подтвердить дефицит йода в организме, либо помочь справиться с ним, является мифом 20-30 летней давности. Об этом изданию Газета.ру заявила врач-эндокринолог Юлия Катхурия.

По мнению профильного специалиста, при нанесении сетки из йода какое-то количество вещества всасывается. Но при его нанесении на кожу невозможно точно узнать, сколько же на самом деле попадает в организм.

Имеет значение и вид йода — спиртовой раствор или мазь. Также важны такие показатели, как площадь покрытия, температура воздуха и поверхности кожи.

От всего перечисленного зависит уровень всасывания, и все это чересчур сложно учесть, отметила Катхурия. Она уточнила, что вместо сетки из йода можно брать йодированную соль — это поможет более эффективно восполнить дефицит вещества в организме.

«Употребление соли — это универсальный способ: пищу солят подавляющее большинство людей. Йодирование соли осуществляют исходя из соотношения: в одном грамме йодированной соли содержится 40 микрограммов йода. Согласно суточной норме, рекомендуют употреблять около пяти граммов соли в день, то есть в этом случае человек получит необходимые 200 мигкрограммов йода», — объяснила эндокринолог.

Считается, что сетка способствует очищению крови, расширению сосудов, а также уменьшает отечность и воспаления. Но эффективность этого способа лечения не доказана.

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