Страшная болезнь пожилых: почему Софи Лорен попала на операционный стол

Фото: www.globallookpress.com / Lorenzo Carnero

Читайте нас в: Дзен Новости

Легендарная актриса пережила хирургическое вмешательство.

Софи Лорен, которая сломала шейку бедра, из-за осложнений была вынуждена обратиться к хирургу. Врачи провели 89-летней актрисе операцию. Как пишет издание dni.ru, повреждение шейки бедра является весьма опасной травмой среди пожилых людей и грозит по-настоящему страшными последствиями.

www.globallookpress.com

Опасность заключается в том, что у людей в возрасте такие травмы заживают достаточно долго. Да и сам перелом довольно сложный, ведь повреждается не только кость: часто разрываются еще и сосуды, снабжающие головку сустава кровью. К тому же, с учетом ограничений в физической активности на длительное время, у пациентов может обостриться уже имеющееся хроническое заболевание. Более того, как сообщает издание, порой, казалось бы, рядовой перелом приводит к фатальным последствиям и даже к летальному исходу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончилась операция Софи Лорен.