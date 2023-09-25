МВД объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Хофманьского

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Его разыскивают по статье Уголовного кодекса.

Председатель Международного уголовного суда (МУС) Петр Хофманьский объявлен российской полицией в розыск. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

В базе уточняется, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса. Но что конкретно нарушил Хофманьский, неизвестно.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России в розыск объявлены украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк.