«Это чревато»: Песков отреагировал на чествование эсэсовца в Канаде

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Москва обратила внимание, что фашизм все еще пытается встать на ноги в Европе.

Чествование эсэсовца в парламенте Канады продемонстрировало неряшливое отношение к памяти. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время общения с журналистами.

Саму ситуацию официальный представитель Кремля назвал возмутительной. Он обратил внимание на то, что на Западе растут поколения, которые не знают историю, не знают, кто с кем воевал.

«Это чревато тем, что фашизм будет появляться то там, то сям, он пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине», — прокомментировал он.

Песков добавил, что российская сторона сегодня противостоит возрождению фашизма, в том числе в зоне проведения спецоперации на Украине.

Несколькими днями ранее в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боец дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол России направит ноту в МИД Канады из-за чествования нациста в парламенте.