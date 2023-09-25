Стали известны дата и место похорон экс-министра экономики Евгения Ясина

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Чиновник скончался на 90-м году жизни.

Стало известно время и место прощания с бывшим министром экономики Евгением Ясиным. Как сообщает агентство Brief, официальная церемония прощания состоится 28 сентября.

Родственники, а также друзья и коллеги смогут проститься с Евгением Григорьевичем в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре. Траурная церемония начнется в 13:00.

Евгений Ясин был почетным руководителем НИУ ВШЭ. Кроме того, известно, что он был первым наставником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

О смерти 89-летнего Евгения Ясина стало известно 25 сентября. Печальной новостью поделился писатель, телеведущий и бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский на своей странице в соцсетях.

До этого в прессе писали, что Ясина госпитализировали, и он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Причина смерти не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны детали похорон Алексея Янина.