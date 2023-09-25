«Наступит момент»: в Кремле объяснили отказ журналисту из США в интервью с Путиным
Песков: момент для интервью журналиста из США Карлсона с Путиным настанет
Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight
Дмитрий Песков заявил, что получает каждый день запросы на разговор с российским лидером от зарубежных СМИ.
В Кремле прокомментировали отказ журналисту из США Такеру Карлсону в интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил — время для разговора настанет.
Он также отметил, что Кремль каждый день получает запросы на интервью с российским лидером, в том числе из США. Однако, по словам Пескова, момент для разговора не стал — пока «общественность серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего».
«Мы убеждены, рано или поздно такой момент настанет. Президент, общаясь с зарубежными СМИ, откровенен, всегда объясняет позицию страны», — сказал Песков в разговоре с журналистами.
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