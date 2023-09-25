Антимонопольное дело возбуждено против «МегаФона» из-за повышения тарифов

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Читайте нас в: Дзен Новости

В 2023 году оператор изменил цены на услуги для более 8,2 миллиона абонентов.

Антимонопольное дело возбуждено в отношении одного из крупнейших российских операторов сотовой связи «МегаФон» в связи с необоснованным повышением цен на тарифы. Об этом сообщили в пресс-лужбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве считают, что оператор извлекает выгоду из необоснованного повышения цен на свои услуги. Сотрудники ФАС не сумели найти достаточное обоснование для произведенного повышения тарифов.

В текущем году «МегаФон» повысил цену на свои услуги для более чем 8,2 миллиона потребителей. Стоимость тарифов связи данного сотового оператора выросла в среднем на 10,24%. В организации мотивировали свои решения «ростом затрат».

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС обязала операторов «Большой четверки», в которую входят МТС, «МегаФон», «Билайн» и Теле2, отменить плату за раздачу интернета. В противном случае в их отношении могут быть возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.