Завод бытовой техники Candy закроют в России
Завод бытовой техники Candy закроют в России из-за низкой прибыли
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Решение приняла головная структура компании. С чем оно связано?
Завод бытовой техники Candy, который принадлежит китайской компании Haier, будет закрыт в России из-за падения прибыли. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к ситуации источник.
«Головная структура компании Haier Group решила ликвидировать ООО «Канди С. Н. Г.» из-за «низкой прибыльности», — приводит издание слова собеседника.
Ранее объемы производства техники Candy сократились более чем в два раза. Сейчас робота на заводе, расположенном в Кирове, и вовсе заморожена.
До 2022 года компания выпускала до миллиона единиц бытовой техники в год. После начала спецоперации темпы производства упали. Сейчас с лент сходит лишь 400 тысяч товаров.
Источник в заключение добавил, что часть сотрудников будет уволена, другая часть будет переведена в Haier.
Ранее 5-tv.ru писал, что японская компания Uniqlo прекратила весь бизнес в России.