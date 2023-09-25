Ангарский маньяк мог убить свою жертву в день рождения ее маленького сына

Ангарский маньяк мог убить жертву в день рождения ее сына

Фото: DMITRY DMITRIYEV/ ТАСС

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Трехлетний ребенок погибшей остался сиротой.

До недавнего времени самым страшным маньяком России и СССР считался печально известный Андрей Чикатило, на счету которого 53 доказанных убийства. Однако не так давно «коллегу» в зверствах превзошел другой маньяк и серийный убийца Михаил Попков.

Только за последние годы следствие признало бывшего полицейского виновным в 22 убийствах, а теперь стало известно, что маньяк может быть замешан в еще одном преступлении. На этот раз жертвой Попкова стала молодая мать: подозреваемый оставил трехлетнего ребенка сиротой.

По предварительной информации, в последние годы девушка в одиночку воспитывала крошечного ребенка от предыдущих отношений. Ни одна из двух попыток выйти замуж для иркутянки успехом не увенчалась: первого мужа 25-летняя жертва похоронила сразу после свадьбы, а второй супруг увлекался запрещенными веществами. Когда ребенку исполнилось три года, она вышла на работу. Встречать ее по пути домой девушка просила отца, пишет портал «ИркутскМедиа».

В один из таких вечеров девушка домой не вернулась. По несчастному стечению обстоятельств, день смерти молодой матери совпал с днем рождения ее единственного сына, позже рассказала сестра погибшей. Последним, кто видел жертву, стал именно ангарский маньяк.

«Сестра уезжала на работу рано утром, а возвращалась поздно вечером. 31 марта 1998 года в день рождения сына она не вернулась с работы. Я позвонила поздравить ребенка, и мне сообщили о смерти сестры», — говорится в показаниях родственницы.

Останки тела девушки силовики нашли во время обследования местности. По предварительным данным следствия, Попков завез свою жертву в частный сектор, занялся с ней интимом, а затем убил и поджег.

Сейчас обвиняемый находится под следствием. Следующее слушание по делу состоится в начале октября.

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