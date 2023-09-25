Безобидное отклонение? Сексолог объяснила страсть Бритни Спирс к «голым» танцам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britney Spears; Личный архив Ларисы Никитиной; 5-tv.ru

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О чем могут говорить провокационные видео певицы — это помешательство на эротике или признак психологической травмы?

Поп-звезда Бритни Спирс продолжает удивлять поклонников жаркими танцами в соцсетях: стриптизом на шесте и другими откровенными выходками. Все это говорит о том, что певица пытается самовыражаться, заявила 5-tv.ru сексолог Лариса Никитина.

По ее мнению, любая публичная личность имеет иной склад психики и характера, а Спирс, к тому же, пережила множество потрясений в жизни. Это и нервные срывы, и лечение в психиатрической больнице, и опека отца, и потеря ребенка.

Все это, конечно, повлияло на знаменитость. Но назвать ее танцы признаком каких-либо отклонений эксперт не может.

«Сейчас я вижу, что в 40 лет она в прекрасной форме. Тему секса эксплуатирует почти каждый артист, это работает. Тем более, она в купальнике. На мой взгляд, вполне себе безобидное представление. Я бы не рассматривала это как сексуальное отклонение. Самовыражение — да», — отметила сексолог.

Также такое поведение может быть криком души и «неотреагированной» боли. По мнению Никитиной, певица пытается показать публике, что она еще молодая, прекрасная, и у нее все хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Спирс озадачила поклонников жарким танцем у пилона.