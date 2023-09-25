Выронил тело и сбежал: в Москве водитель случайно «засветил» странный груз

Фото: http://www.globallookpress.com/ Vladimir Baranov

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В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Странная по своей жестокости ситуация произошла на днях на глазах очевидцев в Москве. Неизвестный мужчина случайно вытряхнул из грузовика тело девушки, а затем подобрал его и уехал.

Источник в беседе с 5-tv.ru со ссылкой на очевидцев рассказал, что на одной из улиц столицы из машины на полном ходу выкатилось тело убитой. Пропажу жертвы вовремя заметил водитель: не тушуясь, он вышел из кабины, сгреб странный груз обратно, а затем покинул место инцидента.

Единственной уликой в том деле оказалась потерянная куртка, которую подозреваемый впоследствии забрал. Сейчас следователи разыскивают предполагаемого автолюбителя. Сама машина объявлена в розыск. Прибывшие на место эксперты следов крови не обнаружили. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краснодарском крае мать утопила ребенка в ванне.