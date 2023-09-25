«Живет под властью Дьявола»: что даст Украине приглашенная Зеленским «сатанистка»

Фото, видео: Quique Garcia / ТАСС; 5-tv.ru

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Создательница кровавых перфомансов станет лицом украинского образования.

Президент Незалежной Владимир Зеленский сделал лицом украинского образования сатанистку Марину Абрамович. Скандально известная чиновница прогремела на весь мир после того, как видео с ее кровавыми «перформансами» облетели весь мир.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова предрекла, какая участь ждет чиновницу в правительстве страны, а заодно объяснила, что методы Абрамович привнесут в уже существующий уклад страны. По словам экстрасенса, лично для нее, как и для многих других эзотериков выбор Абрамович сюрпризом не стал, ведь Зеленский и сам известен крайне неоднозначными поступками и выходками.

«Рыбак рыбака, как известно, видит издалека. Здесь есть определенная логика — она пришла не в стан белых и пушистых. Свои должны быть вместе. Именно по этому признаку „свой-чужой“ она и появилась в управленцах. Она будет там абсолютно гармонично смотреться. Все эти символы, которые она использует, к добру не имеют никакого отношения. Все это замешано на крови, жестокости, садизме. И какой бы смысл она ни вкладывала в эти символы, они остаются только символами», — подчеркнула она.

Сомнений в истинной жестокости Абрамович у таролога нет. Абравитова подчеркнула: такие, как новая чиновница, готовы идти по головам, поэтому ожидать от них можно всего, что угодно, вплоть до полной вакханалии. Однако вероятность задержаться в руководстве страной надолго у новой приспешницы не так уж и велика: многое будет зависеть от обстоятельств, подчеркивает Абравитова.

«Такие люди либо действительно работают и живут пол властью дьявола, попутно становясь частью этого инфернального мира, либо люди сами рвутся в этот стан, не являясь по своей природе готовыми погружаться в это. Тогда от них очень быстро остаются головешки, потому что они идут на корм инфернальной сущности. Посмотрим, сколько Абрамович продержится на этой должности, но я думаю, что она настоящий сатанист. Приживется, и только вместе с Зеленским и его отрядом таких же как он, вместе и уйдут», — вынесла свой вердикт она.

Ранее 5-tv.ru писал, почему именно сатанистка стала амбассадором Украины при Зеленском.