«Серьезное достижение»: почему пуск ракет РФ в Балтике удивил и напугал весь мир

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Иностранные аналитики постоянно муссируют тему. Есть чего бояться?

Военно-морской флот России провел в Балтийском море учения, которые зарубежные аналитики назвали весьма необычными. Особое внимание привлек пуск ракет с корветов — боевых наводных кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы. Что именно могло удивить зарубежных специалистов, 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

В рамках учений экипаж корвета «Стойкий» совершил серию стрельб из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут». Тренировка прошла в штатном режиме. Как говорит Юрий Кнутов, особенность учений в том, что корветы представляют собой небольшие корабли, предназначенные для действий в прибрежной зоне. И на судна такого класса «серьезные» ракеты обычно не ставятся.

«Если говорить языком советского периода, это корабли ближней морской зоны и даже где-то близкие к „сторожевикам“. И то, что наши корветы оснащены ракетным оружием, это, пожалуй, самое серьезное достижение нашего военного кораблестроения», — объясняет Кнутов.

Эксперт добавляет, что в целом применение ракетного оружие на учениях в Балтийском море всегда связано с определенными сложностями. Например, для обеспечения безопасности необходимо закрыть от хода гражданский судов определенный район. При том, что в море находится большое количество гражданских и военных кораблей, в том числе, и корабли НАТО.

«В этих условиях мы сумели организовать стрельбы таким образом, чтобы выполнить все поставленные боевые задачи, и при этом не возникало никаких инцидентов. Это говорит о высокой выучке личного состава, и выучке штабов, которые планировали проведение наших учений», — объясняет эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пуск российской ракеты в Балтике озадачил финнов.