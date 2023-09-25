Противоречат сами себе: пуск российской ракеты в Балтике озадачил финнов

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Тренировочная экспедиция не произвела на зарубежных аналитиков невероятного впечатления, а зря.

Финские аналитики бросили тень на репутацию военно-морского флота России. Старший преподаватель кафедры военно-морских наук в Университете национальной обороны Ансси Мункки назвал «не самым обычным делом» пуск ракет в Балтийском море во время учений ведомства.

На минувшей неделе экипаж корвета «Стойкий» воплотил в Балтийском море серию стрельб из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут». Тренировка прошла в штатном режиме.

В свою очередь, финские аналитики, узнав о проведенных учениях, раскритиковали их в пух и прах, намекнув, что не увидели в российском оснащении и в самом процессе ничего уникального и впечатляющего. Впрочем, позже, в Финляндии все же вынуждены были признать, что Россия проводит такие тренировки крайне редко, что уже должно было стать поводом для изучения.

«Ракетные стрельбы, особенно в Балтийском море, организовать достаточно сложно. Они (Минобороны РФ. — Прим. ред.) всегда хотят сделать это таким образом, чтобы не подвергать опасности окружающих», — отметил он в интервью газете Ilta-Sanomat.

Параллельно председатель комитета обороны парламента Финляндии Юкки Копра допустил, что Москва осуществляет попытку давления на Хельсинки, организовывая учения в акватории моря. По его словам, проведение маневров в специальных зонах может в препятствовать вхождению судов в финские порты.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВМФ России получит 12 новых кораблей до конца года.