«Застали врасплох»: бойцы РФ выбили неонацистов из села Орехово-Василевка

Фото: Reuters / STRINGER

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Благодаря этому удалось улучшить тактические позиции на артемовском направлении.

Застали врасплох и выбили — российские бойцы вытеснили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Орехово-Василевка, расположенного к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Проводя атаку, наши ребята застали нацистов врасплох — те не ожидали штурма и были вынуждены бежать», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, наши военные улучшили тактические позиции на данном участке в зоне спецоперации.

Военная спецоперация России продолжается. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила массированные обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Воздушно-космические силы РФ уничтожили в зоне спецоперации командно-наблюдательные пункты, а также бронетехнику и пункты управления беспилотниками ВСУ.