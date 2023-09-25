Украинский беспилотник пытался атаковать Белгородскую область

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Дрон был уничтожен дежурными силами ПВО.

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Белгородской области с помощью беспилотника. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По данным ведомства, украинские БПЛА попытались атаковать приграничный регион утром в понедельник, 25 сентября. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информации о разрушениях нет.

Это далеко не первая попытка террористической атаки по объектам на территории РФ. За последнее время украинская армия потеряла больше шести тысяч беспилотников и продолжает нести большие потери. Так, в понедельник, 25 сентября, Российские бойцы нейтрализовали четыре украинских беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и Крымом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы российского ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Брянской областью.