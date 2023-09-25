Умер бывший министр экономики Евгений Ясин

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Экс-чиновнику было 89 лет.

На 90-м году оборвалась жизнь бывшего министра экономики России Евгения Ясина. О кончине экс-чиновника сообщил писатель, телеведущий и бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский на своей странице в соцсетях.

Прежде в Telegram-каналах появлялась информация о том, что Ясин был госпитализирован и находился в реанимации в тяжелом состоянии. Предварительно, врачи диагностировали у него отек головного мозга и проблемы с сердцем, отмечает Mash.

Известно, что Евгений Ясин был первым наставником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а также почетным научным руководителем НИУ ВШЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 66-м году жизни умерла актриса театра и кино, снимавшаяся в сериале «Глухарь», Ангелина Ноздрина.