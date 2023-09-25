Конец света: почему юг Петербурга медленно, но верно погружается во тьму

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf W. Hapke / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Некоторые люди даже застряли в лифтах.

Жители южного пригорода Петербурга пережили несколько неприятных часов, после того как в густонаселенном квартале внезапно погас свет. Потухли светофоры и уличные фонари, во тьму погрузились магазины и квартиры, встали насосы, подающие воду по трубам.

Но хуже всех пришлось тем, кто ехал в лифтах — внезапный блэкаут надолго запер людей в металлических кабинах. Что произошло, выяснила корреспондент «Известий» Диана Чуприна.