Сильный пожар произошел в одном из старейших поселений на Урале
Пожар произошел в одном из старейших поселений на Урале
Фото, видео: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg; 5-tv.ru
В результате огонь полностью уничтожил четыре здания.
Пожар едва не уничтожил одно из старейших поселений на Урале, которое было основано еще в середине XVII века. Сначала загорелся один деревянный дом, но из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние постройки.
В результате огонь полностью уничтожил четыре здания. От них остались только обгорелые стены.
Но люди не пострадали — жильцы успели выбежать на улицу. И после, как отмечается, помогали пожарным в тушении.
Ранее 5-tv.ru писал, что порядка 15 расчетов тушили крупный пожар в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло практически в центре города — в Московском районе, загорелось недостроенное здание.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как над объектом поднимались густые клубы дыма. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.