Житель Уфы придавил внедорожником двухлетнего брата и добился его смерти

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Врачи боролись за жизнь мальчика полтора месяца.

Двухлетний ребенок, которого придавило к стене внедорожником, спустя несколько полтора месяца скончался в больнице. Об этом сообщает Mash.

Трагедия произошла в начале августа в Иглинском районе. Мальчик играл со своим семилетним братом во дворе у бабушки, к которой дети приехали в гости вместе с родителями. Во время игр старший брат повернул ключ в родительском автомобиле, и Toyota RAV4 покатился назад, прямо на малыша.

Ребенка прижало к дому — удар пришелся на голову и грудь. Родители, вызвавшие скорую помощь, смогли сами вытащить сына, однако в больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии.

Больше месяца врачи боролись за жизнь маленького мальчика, но не смогли его спасти. Точная причина смерти не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как малыш из Новокузнецка взял в рот провод от зарядки и мгновенно умер.