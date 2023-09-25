Их бросили родители: кто из звезд вырос в детдоме и сделал классную карьеру
Фото: www.globallookpress.com / Eric Slomanson
Истории людей, которых не сломили жизненные трудности.
Семья играет важнейшую роль в становлении и развитии человека. Это место, где человек находит поддержку и понимание, здесь начинается его жизнь.
К сожалению, не всем детям суждено ощутить тепло семейного очага и материнскую любовь. О шести знаменитостях, которые оказались сиротами, росли в детдоме или приемных семьях, но смогли стать известными и великими, рассказал портал Femmie.
Стив Джобс
Возглавляет список сооснователь корпорации Apple Стив Джобс. Он был внебрачным сыном сирийца Аддульфаттаха Джандали и американской студентки колледжа Висконсинского университета Джоанн Шибл. Будучи беременной, женщина рассталась с отцом ребенка.
Сын для нее оказался нежеланным, и она решила отдать младенца в приют для усыновления. Брошенного малыша забрала семья Джобс.
Они назвали его Стивом, дали ему образование, а также воспитали как родного. При этом будущий предприниматель всегда знал, что он приемный.
Отмечается, что Джобс так и не смог простить биологических родителей, которые потом помирились, зарегистрировали брак, и у них родилась дочка. По словам его друга Грега Калхуна, Стив много говорил ему о том, что его бросили, и о той боли, которую это ему причинило.
Мэрилин Монро
Отец будущей кинозвезды бросил жену с новорожденной дочкой. Мама девочки Глэдис упорно трудилась и пыталась воспитывать дочь сама, но ей было очень тяжело.
Поэтому ей пришлось отдать ее во временную семью опекунов, а сама она приезжала к ней на выходных. Позже у Глэдис в материальном плане все наладилось, и она, наконец, забрала дочь к себе, но в скором времени у нее появились признаки параноидальной шизофрении.
Когда женщину забрали на лечение, маленькая девочка пару лет жила у подруги мамы, но в девять лет ее все же отвезли в сиротский дом. В 16 лет Мэрилин вышла замуж и начала работать над осущестлением своей детской мечты — стать великой актрисой.
«Когда мне было пять лет, я думаю, что тогда я и захотела стать актрисой. Я любила играть. Мне не нравился мир вокруг меня, потому что он был немного мрачный», — отмечала Монро.
Коко Шанель
Автора маленького черного платья и знаменитого парфюма Chanel № 5 также закалило детство. Настоящее имя Коко Шанель — Габриэль Бонер.
Когда ей было 13 лет, ее мать ушла из жизни, а отец решил отдать всех детей в приют. Строгие законы учреждения претили бунтарскому нраву Габриэль и научили ее ломать шаблоны.
Возможно, именно это помогло стать ей легендарной личностью и создать модную империю. Известно, что когда Коко уже была состоятельной дамой, она пожелала воссоздать в ее доме копию лестницы из того самого приюта-монастыря, в котором прошло ее детство. Когда-то по ней девочке запрещали бегать, но в своем доме она могла прогуливаться, когда захочет.
Евгений Шириков
Звезда мелодрамы «Красивая жизнь» счастливо жил с мамой до подросткового возраста. Женщина очень любила сына и воспитывала его в лучших традициях, но в 1999 году она ушла из жизни.
Присматривать за мальчиком было некому, и Евгений оказался в детском доме. Там он любил проводить время в театральном кружке и уже тогда, в детстве, он решил стать артистом.
Шириков является выпускником музыкального колледжа и Академии театрального искусства в Санкт-Петербурге. Еще во время учебы молодой человек начал играть в мюзиклах, а с 2012 года — сниматься в кино.
Николай Перминов
От будущей звезды «Тайн следствия» и «Погони за тенью» родная мама отказалась на второй день жизни. Новорожденного тогда забрала к себе одна дама, но спустя два года мальчик оказался в приюте.
Как вспоминает сейчас актер, эта женщина взяла его восьмимесячного из больницы. Она также дала ему имя и фамилию: Коля Перминов.
Но матерью ему так и не стала: избивала, морила голодом. Когда ему было два года, органы опеки забрали малыша в детский дом.
В холодных стенах детдома у мальчика появилась мечта — стать актером. В 14 лет он побывал в массовке на Ленфильме, но после этого Перминову еще долго пришлось искать себя — учился в колледже, отслужил, после армии трудился охранником.
Когда он открыл свой коллектив мужского шоу-балета и начал гастролировать, его талант отметили продюсеры. Он начал сниматься в рекламах, позже и в кино.
Щукинское училище актер окончил только в 36 лет. В его копилке сегодня — свыше 60 ролей.
Петр Логачев
Мама Петра Логачева отдала его в детдом после смерти мужа. Из-за проблем со здоровьем справиться самостоятельно с тремя детьми ей было не под силу, и их забрали в Обоянский детский дом.
Петру тогда было всего два года. Еще в детдоме Логачев интересовался театральным искусством и видел в мечтах сцену.
В 2005 году закончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и начал выступать в труппе Орловского академического театра. Дебют в кино у Петра случился в 2008 году, когда он сыграл главную роль в фильме «Пленный».
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