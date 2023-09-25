Умер «последний крестный отец» итальянской мафии «Коза Ностра»
Глава сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро умер в возрасте 62 -х лет
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/ens
Все остальные высшие чины группировки уже либо арестованы, либо убиты.
В Италии в возрасте 62-х лет умер, не выходя из комы, один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро. Такой новостью поделился телеканал RaiNews24.
Причиной смерти стал рак толстой кишки, который мафиози диагностировали в 2020 году. Мужчину арестовали в январе этого года и поместили в камеру строгого режима. Мафиози продолжал лечение в тюремной больнице и даже перенес две операции.
Незадолго до смерти к нему приехали родственники. Сообщается, что главу «Коза Ностры» похоронят на Сицилии, в родном городе Кастельветрано.
Денаро был включен в список десяти наиболее опасных преступников в мире. Полиция не могла поймать его около 30 лет.
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