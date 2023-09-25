Умер «последний крестный отец» итальянской мафии «Коза Ностра»

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Все остальные высшие чины группировки уже либо арестованы, либо убиты.

В Италии в возрасте 62-х лет умер, не выходя из комы, один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро. Такой новостью поделился телеканал RaiNews24.

Причиной смерти стал рак толстой кишки, который мафиози диагностировали в 2020 году. Мужчину арестовали в январе этого года и поместили в камеру строгого режима. Мафиози продолжал лечение в тюремной больнице и даже перенес две операции.

Незадолго до смерти к нему приехали родственники. Сообщается, что главу «Коза Ностры» похоронят на Сицилии, в родном городе Кастельветрано.

Денаро был включен в список десяти наиболее опасных преступников в мире. Полиция не могла поймать его около 30 лет.

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