Посол России направит ноту в МИД Канады из-за чествования нациста в парламенте
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Дипломат подчеркнул, что нынешний кабинет премьер-министра является четким олицетворением неолиберального фашизма.
Посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов будет требовать объяснений от страны из-за торжественного приглашения в парламент бывшего боевика националистической дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки. В беседе с РИА Новостями он подчеркнул, что направит ноты в кабинет премьер-министра и в Министерство иностранных дел Канады.
Однако он не сомневается, что никаких объяснений не получит, так как нынешний офис премьер-министра — это чистое олицетворение фашизма.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что чествование в парламенте Канады нациста обернулось большим скандалом.