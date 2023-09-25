Порадовала маму: на что Анна Седокова потратила первые заработанные деньги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Певица выросла в очень бедной семье.

С первой зарплаты Анна Седокова купила маме торт. Об этом певица рассказала эксклюзивно 5-tv.ru на презентации нового проекта Эмина Агаларова караоке-клуба Royal Estate.

Знаменитость отметила, что ее зарплата была совсем небольшой. Тогда девушка работала в магазине одежды. В ее обязанности входило демонстрировать трикотаж посетителям.

«Я из очень бедной семьи. У меня одна мама. На первой работе я показывала трикотаж в магазине. Я выходила в каких-то вязаных вещах и показывала их людям, хотевшим их купить. Получается, что моделью работала. <…> Купила маме тортик. Зарплата была небольшая», — рассказала Седокова.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на открытии караоке Эмина Агаларова экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова появилась в откровенном наряде. Некоторое время назад девушка сбросила несколько килограмм и решила похвастаться фигурой, выбрав обтягивающий костюм с выразительным принтом, имитирующим обнаженное тело.