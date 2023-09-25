Не лезь: Польша обвинила Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела страны

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Trutschel

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Что полякам не понравилось в заявлениях канцлера ФРГ?

Канцлер Германии не должен лезть во внутреннюю политику Польши. С таким заявлением в личном блоге вступил глава Министерства иностранных дел страны Збигнев Рау.

«Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушает принципы суверенного равенства государств, которые являются основой добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей. Об этом было декларировано правительством Федеративной Республики Германия в договоре с Польшей 1991 года. Компетенция канцлера Германии явно не касается продолжающегося разбирательства в стране», — отметил Рау.

Польский министр во имя хороших двусторонних отношений призвал Шольца воздерживаться в будущем от подобных заявлений. По словам Рау, такие высказывания могут нанести вред дипломатии между государствами.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олаф Шольц призвал ужесточить контроль на границе с Польшей. Таким образом Германия отреагировала на скандал с выдачей виз в Польше нелегальным мигрантам.