Противовоздушная оборона отразила атаку украинского дрона над Тульской областью

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Пострадавших в результате попытки теракта нет.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Тульской областью. Этой информацией делится местное Министерство по региональной безопасности.

По предварительной информации, в результате попытки киевского режима устроить террористический акт, разрушений инфраструктуры и пострадавших людей нет.