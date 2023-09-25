Единство во всем? В Европе призвали бомбить Белград

Фото: www.globallookpress.com

Читайте нас в: Дзен Новости

Некоторое время назад в регионе начались волнения.

По столице Сербии, Белграду, необходимо нанести удар. С таким резким заявлением в личном блоге выступил Гюнтер Фелингер, глава неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО».

«Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас», — написал Фелингер.

На подобное заявление его толкнули новости о нападении на правоохранителей, в результате которого один из полицейских скончался. По словам политика, Сербия начала в селе Баньске военную операцию против Косово.

Полиция ликвидировала одного из напавших на монастырь на севере Косова

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от рук полицейских Косово на севере региона погибли трое сербов. При этом двое граждан были убиты из снайперской винтовки. Кроме того, еще два человека находятся в тяжелом состоянии. Президент Александр Вучич подчеркнул, что сербы восстают, так как больше не намерены терпеть террор.