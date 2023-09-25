«Она не скажет»: Александр Петров о любви его молодой жены
Александр Петров признался в любви к молодой супруге
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Готов ли артист к семейной жизни?
Российский актер Александр Петров рассказал о жизни с молодой супругой. Артист посетил популярное шоу на одном из федеральных каналов, где ведущие засыпали его каверзными вопросами.
Среди прочего у Петрова поинтересовались, разрешит ли он супруге есть рыбу в постели. Также актера подготовили и к другим сложностям семейной жизни. К примеру, что он будет делать, если супруга засомневается в его чувствах?
«Она такого не скажет. <…> Я скажу: «Нет, я тебя очень сильно люблю“», — отметил актер.
Некоторое время назад Петров удивил поклонников, рассказав о бракосочетании с молодой девушкой. Актер признался, что они познакомились на улице. В ЗАГС влюбленные отправились спустя несколько свиданий.
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