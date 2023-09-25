С ребенком не гони: лихачей с детьми начнут наказывать строже

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Haas; 5-tv.ru

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В стране выросло число аварий со смертельным исходом с участием малышей.

В России в скором времени могут ужесточить наказание для водителей, нарушающих правила перевозки детей. Все дело — в печальной статистике: в стране выросло число аварий со смертельным исходом с участием малышей.

При этом страшные цифры вовсе не пугают некоторых родителей, которые игнорируют детские кресла. В этом убедился корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов. Все подробности — в его репортаже.