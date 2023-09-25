Российские военные раскрыли подробности уничтожения танков Leopard в ЛНР

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Солдаты нанесли удар беспилотником «Ланцет» и уничтожили сразу два танка. Как это было?

Российские военные Западного военного округа (ЗВО) внесли ясность в то, как произошло уничтожение немецких танков Leopard под Стельмаховкой в Луганской народной республике (ЛНР). По словам разведчика первой гвардейской танковой армии, бронированные машины были поражены при помощи артиллерии и беспилотника «Ланцет», сообщает РИА Новости.

Солдат российской армии пояснил, что противник вышел на огневые позиции в ночное время и, как только военные машины заняли рубежи для нанесения огневого поражения, по ним был открыт огонь артиллерии.

Первый танк получил снаряд в гусеницу, в это время второй пытался уехать с позиции, но застрял. Разведчик добавил, что экипажи попытались скрыться.

После того, как погода позволила, российские военные нанесли удар беспилотником «Ланцет» и уничтожили оба. Украинские боевики попытались забрать подбитую технику, однако артиллеристы не позволили им этого сделать, наблюдая за участком с дронов.

Когда группа эвакуации, среди которой был еще один Leopard и советский танк подъехали к машинам, разведка передала координаты расчету реактивной системы залпового огня «Град», которая нанесла удар. Эвакуация заканчивалась бегством врага.

Военная спецоперация России продолжается. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила массированные обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили танк Leopard с немецким экипажем в зоне СВО.