Президент Сербии Вучич заявил об убийстве трех сербов в ходе столкновений в Косово

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Еще два человека тяжело ранены.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о гибели трех сербов от рук полиции Косово в результате столкновений на севере края. Двое из них убиты из снайперского ружья. Об этом он сообщил на выступлении в Генеральном секретариате.

Еще два человека находятся в тяжелом состоянии после ранения. По словам Вучича, сербы восстали потому, что не хотят больше терпеть террор.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что полиция ликвидировала одного из напавших на монастырь на севере Косова.