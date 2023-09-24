МО РФ: украинский дрон уничтожен над Курской областью
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Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Силами ПВО удалось устранить угрозу террористического акта.
Над Курской областью успешно сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пресечена попытка террористического акта. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей и уничтожили дрон.
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