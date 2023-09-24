МО РФ: украинский дрон уничтожен над Курской областью

Дарья Евстрахина 33 0
МО РФ: украинский дрон уничтожен над Курской областью
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Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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Силами ПВО удалось устранить угрозу террористического акта.

Над Курской областью успешно сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пресечена попытка террористического акта. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей и уничтожили дрон.

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