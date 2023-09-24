Умер джазовый музыкант Георгий Искендеров
Дарья Евстрахина 5 318 0
Фото: фото из открытых источников
Он скончался в Боткинской больнице в Москве. Что стало причиной его смерти?
На 80-м году жизни скончался известный джазовый музыкант Георгий Искендеров. Он умер 24 сентября в Боткинской больнице в Москве. Как стало известно источнику 5-tv.ru, он лежал в паллиативном отделении.
Причиной смерти стал рак простаты.
Георгий Искендеров был настоящим джазовым просветителем, талантливым музыкантом и переводчиком джазовой литературы. Он родился 5 мая 1944 года в Воронеже, там же и начал играть на барабанах в студенческом джаз-оркестре.
Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти звезды советского кинематографа Клавдии Блохиной.