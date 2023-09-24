«Забыл» карту дома и приставал к жертве: жиголо из Киргизии задержали в Москве

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23-летний парень обещал соотечественницам свадьбу, лишал их девственности и бесконечно занимал деньги.

Фаната многоженства или же просто жиголо из Киргизии задержали в Москве. 23-летний парень обещал соотечественницам свадьбу, лишал их девственности и бесконечно занимал деньги, сообщает Mash.

На счету альфонса десятки жертв. Одной из пострадавших стала 22-летняя продавщица Эльвира. С Нурисламом (имя изменено — Прим. ред.) они познакомились два месяца назад и успели провести ночь в отеле. Апартаменты оплатила девушка, так как парень «забыл» карту дома. В номере он приставал к жертве, а потом между ними вспыхнула страсть и они переспали.

После ночи любви взаимоотношения не прекратились. Однажды он караулил продавщицу возле подъезда. Увидев это, Эльвира залезла в телефон джентльмена и нашла десятки переписок с разными женщинами под другими именами. После разбивающей сердце находки Эльвира попыталась свести счеты с жизнью, но осталась жива. А после — пошла с с заявлением в участок.

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