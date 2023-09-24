Генпрокуратура РФ выявила новую схему мошенничества

Генпрокуратура: аферисты стали получать деньги через комиссии по трудовым спорам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Некоторые предприятия стали создавать фиктивные задолженности по зарплате. Но зачем?

Генпрокуратура и Центробанк РФ выявили новую мошенническую схему, которая основывается на отсутствии перечислений заработных плат при банкротстве компаний, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

По всей стране создали специальные органы, которые проверяли компании, выплачивающие долги по зарплате через комиссии по трудовым спорам. Такие действия были выполнены по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.

В ведомстве пояснили, что руководство предприятий стали создавать фиктивные задолженности по зарплате, после чего получали поддельные удостоверения комиссий по трудовым спорам и выводили денежные средства.

С августа 2022 года было проверено 280 компаний, которые использовали 840 удостоверений на сумму 3,9 миллиардов рублей. Как итог, было возбуждено 34 уголовных дела. Расследование продолжается, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профессора МАДИ «развели» на 33 миллиона рублей звонком из банка.