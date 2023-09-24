Пропавшего режиссера Никанорова, предположительно, нашли мертвым

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Тело с признаками суицида было обнаружено случайными прохожими.

По предварительной информации, театрального режиссера Александра Никанорова, который пропал несколько дней назад, нашли мертвым в поселке Токсово. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на свой источник.

21 сентября Никаноров вышел из дома, оставив там телефон, все свои документы и предсмертную записку. Он сел в электричку, а дальше в районе Токсово сел на велосипед и отправился в сторону лесополосы. Недалеко от улицы Лесовода Мороза его последний раз зафиксировали камеры.

Опознание только предстоит провести, но по данным источника, очень высока вероятность, что это именно пропавший режиссер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло случиться с Александром Никаноровым.