Более 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Свердловской области
Фото: ВКонтакте / ГИБДД Свердловская область / gibdd_66
Один ребенок доставлен в больницу с травмой головы.
ДТП с участием автобуса с пассажирами и легкового автомобиля произошло в Свердловской области. Как результат, в аварии пострадали 22 человека. Министерство здравоохранения региона рассказало о состоянии пострадавших в своем официальном Telegram-канале.
Уточняется, что авария произошла в районе 291-го километра трассы «Пермь — Екатеринбург». Автобус перевозил школьников.
Один ребенок доставлен в больницу с травмой головы, 14 осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте. Отмечается, что осмотренные отказались от госпитализации.
Ведомство информирует, что причина столкновения заключается в том, что при совершении маневра водитель автомобиля Opel не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области.