Две капли воды: в Сети появился снимок Петросяна и его дочери

Появился снимок Евгения Петросяна и его дочери 1975 года

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Известно, что она была рождена в первом браке, и ей уже 54 года.

За последние годы в жизни Евгения Петросяна произошли сильные изменения. Громкий развод c Еленой Степаненко стал настоящей сенсацией. Прожившие в браке больше 30 лет супруги несколько лет не могли поделить нажитое имущество, а позже выяснилось, что юморист променял харизматичную супругу на молодую помощницу Татьяну Брухунову.

К слову, компаньонка быстро вжилась в новую роль и родила супругу наследника — Вагана. Новая возлюбленная младше дочери Петросяна, Брухуновой всего 34 года, а Викторине уже 54.

Недавно в сети появился снимок, на котором Евгений Петросян держит на руках малолетнюю дочь. Фотография была сделана в 1975 году, ее можно посмотреть в Telegram-канале «Старый папарацци».

Единственная дочь Петросяна была рождена в первом браке юмориста. О матери мало информации в Сети, известно только то, что она скоропостижно скончалась в автокатастрофе, когда ребенок был совсем маленьким, поэтому Петросян воспитывал дочку один.

Еще в юности девушка вышла замуж и вместе с супругом, которого зовут Марк, уехала в США. За морем наследница открыла свой небольшой бизнес по росписи и продаже русских сувениров и матрешек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Петросян в одночасье решил изменить свою жизнь.