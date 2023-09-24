В результате пожара на шахте в Китае погибло 16 человек

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Можно ли было предотвратить трагедию?

В городе Паньчжоу китайской провинции Гуйчжоу произошел пожар на угольной шахте. В общей сложности погибло 16 человек в результате происшествия.

Возгорание произошло приблизительно в 8:10 утра по местному времени (3:10 по Москве - Прим. ред). Об этом сообщил отдел пропаганды городского комитета Паньчжоу Коммунистической партии Китая порталу HK01.

Пожар начался в конвейерной ленте. 16 рабочих оказались заблокированными и стали жертвами пламени.

Сейчас пожар удалось полностью потушить. А все температурные показатели в шахте приведены в норму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что огонь охватил недостроенное здание в одном из районов Санкт-Петербурга. Порядка пятнадцати расчетов тушили крупный пожар в культурной столице. Возгорание произошло практически в центре города — в Московском районе. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.